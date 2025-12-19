Inicio Sonora Reabrirán Algunas Tiendas Waldo´s en Sonora Tras Ser Clausuradas por Incendio en Hermosillo

Reabrirán Algunas Tiendas Waldo´s en Sonora Tras Ser Clausuradas por Incendio en Hermosillo

|

N+

-

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil y después de realizar inspecciones para verificar medidas de seguridad, dos de sus tiendas podrán reabrir sus puertas en Sonora.

Reabrirán Algunas Tiendas Waldo´s en Sonora Tras Ser Clausuradas por Incendio en Hermosillo

Reabrirán Algunas Tiendas Waldo´s en Sonora Tras Ser Clausuradas por Incendio en Hermosillo. Foto: Archivo N+

COMPARTE:

Después de realizar inspecciones para verificar medidas de seguridad, dos tiendas de la empresa Waldo´s, cuya sucursal del centro de Hermosillo se incendió, dejando 24 víctimas mortales a inicios de noviembre, podrán reabrir sus puertas, así lo informó la Coordinación Estatal de Protección Civil en Sonora

En un comunicado, la dependencia detalló que en trabajo en conjunto con las unidades municipales, se han llevado a cabo inspecciones en los establecimientos del negocio para identificar requerimientos de seguridad que deberían solventar para su reapertura.

Noticia relacionada: A Un Mes de la Explosión en Waldo’s: Los Rostros de las 24 Víctimas de la Tragedia en Hermosillo

Serán 2 tiendas las que reabrirán sus puertas en Sonora

Detalló que hasta el momento se han verificado 48 inmuebles de 68 que hay en el Estado, distribuidos en 20 municipios, y será una en Benito Juárez y otra en Ímuris las que reabrirán, ya que acreditaron el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables .

En el resto de las tiendas trabajan en la atención de las observaciones emitidas con base en las revisiones técnicas realizadas, por lo que la autoridad estatal continuará con el acompañamiento para asegurar que cada establecimiento cuente con las condiciones de seguridad.

 

Reportera: Fernanda Romero N+

Historias recomendadas:

JGMR

Sociedad
Inicio Sonora Reabriran tiendas waldos despues de mas de un mes del incendio en una tienda de hermosillo