Explosión Waldo´s Hermosillo: Fiscalía Detectó Documentación Apócrifa Durante Investigación

A un mes de la tragedia en la tienda Waldo’s en el Centro de Hermosillo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que la investigación detectó documentación apócrifa que fue empleada para la operación del establecimiento.

Noticia Relacionada: A Un Mes de la Explosión en Waldo’s: Los Rostros de las 24 Víctimas de la Tragedia en Hermosillo

Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal general de Justicia del Estado, informó que se ha recabado información legal y regulatorio, como actas constitutivas, dictámenes de los dispositivos del sistema contra incendios y Protección Civil, así como documentos de vital importancia.

Derivados de estos trabajos, entre los hallazgos más relevantes, hasta el momento, se ha identificado el uso de documentación apócrifa así como de un documento en particular que fue utilizado para realizar trámites oficiales y cuyo contenido no coincide con la realidad.

Asimismo, resaltó que se ha entrevistado a diversos servidores y ex servidores públicos de los tres niveles de gobierno, contemporáneos a la operación del establecimiento.

Cuatro de estos ex servidores públicos que no habían sido localizados ya fueron requeridos para rendir su declaración ante el agente del Ministerio Público y a los que además se sumarán otros en los próximos días.

En ese sentido, afirmó que las investigaciones continúan en curso, para llegar a una conclusión contundente mediante pruebas técnicas y científicas.

Estas son las acciones que autoridades han realizado tras el incendio en la tienda Waldos en Hermosillo

El incendio que inició aproximadamente a las 3:00 de la tarde, luego de un apagón y una explosión interna, activando el código rojo de las corporaciones de seguridad y emergencia, comenzando una jornada que se extendería durante varias horas hasta que confirmar un saldo preliminar de 23 personas fallecidas, que días después ascendería a 24 personas. Del total de decesos, se contabilizan dos niñas, cuatro niños, doce mujeres, una de ellas embarazada, y seis hombres adultos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora asumió la investigación desde las primeras horas, revisando permisos, instalaciones y toda la documentación vigente respecto a seguridad y Protección Civil de la tienda. Hasta ahora, la línea de investigación prioritaria apunta a una falla en un transformador eléctrico instalado dentro de la tienda.

El fiscal estatal, Gustavo Rómulo Salas Chávez, advirtió que, en caso de confirmar omisiones graves, podrían surgir responsabilidades penales, civiles o administrativas contra responsables del establecimiento, e incluso contra servidores públicos encargados de otorgar o revisar dichos permisos.

Como medida preventiva, el gobierno estatal ordenó el cierre inmediato de las 68 tiendas de Waldo’s en Sonora para realizar revisiones exhaustivas. El cierre, que se realizó desde el 2 de noviembre, busca garantizar que cada sucursal cumpla con normas de seguridad, instalaciones eléctricas seguras, salidas de emergencia y programas vigentes de protección civil.

Ante la indignación pública, el gobernador del estado, Alfonso Durazo, solicitó la separación temporal del titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Armando Castañeda Sánchez, para evitar conflicto de interés en la investigación.

Por su parte, cientos de ciudadanos, familiares de víctimas y organizaciones exigieron justicia y transparencia en diversas manifestaciones que han recorrido las calles del centro de Hermosillo.

La investigación cuenta con participación de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, y el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, mientras que a la carpeta de investigación, se han integrado 148 entrevistas y declaraciones, entre ellas las realizadas a víctimas directas e indirectas, testigos, empleados y directivos de la empresa propietaria, así como de servidores públicos de los tres niveles de gobierno.

Historias Recomendadas:

con información de Gustavo Moreno

ABM