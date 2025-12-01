Detienen a Hombre y una Mujer por Golpear a Compañeros en una Posada de Trabajo en Hermosillo

Joshua Said "N" y Martha Beatriz "N", de 18 y 43 años, respectivamente, fueron detenidos tras irrumpir en una posada que se celebraba en la colonia Agualurca, al sur de la ciudad de Hermosillo.

La Fiscalía de Sonora informó que los sujetos contaban con orden de aprehensión, al ser requeridos por el juez de control por los hechos registrados el 30 de noviembre del 2024.

Y es que en una casa ubicada sobre la calle Higueras, los imputados arremetieron a golpes contra Jhaziel Elías, Édgar Alexis y Cruz Alonso, mientras celebraban una posada con compañeros de trabajo.

Hombre y mujer fueron puestos a disposición del juez, siendo llevados a prisión preventiva por presunto delito de homicidio con premeditación, alevosía y ventaja en grado de tentativa.

Choque deja cuantiosos daños en el Centro de Hermosillo

Un choque registrado la mañana del lunes entre tres vehículos dejó un saldo de cuantiosos daños económicos en el Centro de la ciudad, sin dejar personas lesionadas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 09:30 de la mañana cuando tres vehículos tipo sedán circulaban de oriente a poniente por el bulevar Luis Encinas, cuando poco antes del cruce con Garmendia el conductor de un Renault blanco al parecer intentó cambiar de carril.

Esto provocó que impactara lateralmente a un Nissan gris que circulaba por el carril de extrema derecha golpeando a un tercer sedán blanco y saliera del camino para estrellarse contra un poste de madera de telefonía.

El poste quedó quebrado de la base, por lo que fue necesario el arribo de una grúa para remolcar los automóviles, mientras que elementos del Departamento de Tránsito Municipal elaboraron un informe y lo turnaron la Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

con información de Gustavo Moreno

