Natanael Cano Queda Libre del Delito de Cohecho en Hermosillo; ¿Intentó Sobornar a Policías?

Se dio por finalizado el proceso judicial que enfrentaba en Hermosillo el cantante de corridos tumbados Natanael Cano, por la presunta comisión del delito de cohecho, informó Rafael Acuña Griego.

El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, detalló que se trata de una resolución por parte de una jueza de Distrito, la cual debe ser acatada por el Poder Judicial del Estado.

Se le otorgó la suspensión condicional de la sanción por el juez que está atendiendo su asunto, debo señalar que ya anteriormente se le había negado este beneficio por la misma jueza, pero él pidió un amparo y el juez de Distrito le concedió el amparo; en cumplimiento de esa sentencia del juez de Distrito nuestro juez le concedió la suspensión condicional y salió en libertad. Rafael Acuña - Presidente Supremo Tribunal de Justicia

¿De qué se le acusaba al cantante de corridos tumbados, Natanael Cano?

Con este fallo, Acuña Griego dijo que se da por concluido el proceso que enfrentaba el artista, luego de que fuera captado en un video presuntamente entregando dinero a Policías Municipales.

Los hechos que tiró un dinero a los policías y estos lo recogieron y por ese hecho fue acusado ante el Poder Judicial.

El marzo de 2024 se viralizaron videos, en los que se observa que presuntamente el cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, entregó dinero a elementos de Tránsito para evadir la ley. Al día siguiente se disculpó en sus redes sociales.

Historias Recomendadas:

con información de Ángel Lozano

ABM