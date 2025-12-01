Muere Mujer de Infarto en Laboratorio Clínico en el Centro de Hermosillo, Sonora

Una mujer perdió la vida luego de que, al sentirse mal de salud, acudió por ayuda a un laboratorio clínico ubicado en calle Doctor Noriega, entre Guerrero y Garmendia, en el centro de Hermosillo.

Noticia Relacionada: Rescatan a Joven Atrapado Bajo Tierra tras Derrumbe de Vivienda en Hermosillo

Alrededor de las 10:30 de la mañana del lunes, 1 de diciembre, acudieron al lugar paramédicos de la Cruz Roja, en tres ambulancias, para brindarle reanimación cardiopulmonar y fue necesario utilizar un desfibrilador.

Sin embargo, la mujer no resistió un infarto y falleció en el lugar mientras recibía la atención prehospitalaria, por lo que elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron como primeros respondientes, dieron aviso al Ministerio Público para las investigaciones.

Muere interno de Cereso en Ciudad Obregón; Esto se sabe

Un interno del Centro de Reinserción Social de Cajeme, falleció en un hospital después de haber sido trasladado de emergencia al presentar diversos síntomas relacionados con problemas de salud.

De acuerdo con la información oficial, la persona privada de su libertad comenzó a experimentar dolores y malestares estomacales, además de tos, dificultad para respirar y notable pérdida de peso.

Ante esta situación, personal penitenciario actuó de manera inmediata y, siguiendo los protocolos establecidos, lo trasladó a un centro médico para su valoración. Pese a la atención recibida, el interno perdió la vida mientras era atendido.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que el personal de servicio social, del sistema estatal penitenciario, notificó a los familiares y les ofrecerá acompañamiento y apoyo psicológico durante el proceso.

Historias Recomendadas:

con información de Roberto Bahena

ABM