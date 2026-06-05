¿Mucho Tráfico para Cruzar? Así se encuentran Hoy 5 de Junio de 2026 las Garitas de Mexicali

Las Garitas de Mexicali tienen tiempos de espera variables. Consulta los reportes en vivo y planifica tu cruce para evitar largas filas

Garitas Línea MexicaliFoto: N+

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Hoy, 5 de junio, las Garitas de Mexicali presentan esperas de hasta 1 hora 40 min. Usa carriles rápidos y mantente informado para un cruce más ágil.

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