Reporte de Garitas Tijuana Hoy 5 de Junio del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

Cruzar la frontera hoy puede tomar tiempo. San Ysidro y Otay con largas filas. Consulta los tiempos en tiempo real y planifica tu cruce

Garitas Tijuana VehicularFoto: N+

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Atención conductores: Las Garitas de Tijuana presentan tiempos de espera de hasta 1h40m en San Ysidro. Usa carriles rápidos y mantente informado para un cruce más ágil.

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