Reportan Explosión de Polvorín en Ozumba, Edomex, Hoy 24 de Diciembre; Hay al Menos 2 Lesionados

Una explosión de un polvorín se registró la noche de este miércoles 24 de diciembre de 2025 en la zona del barrio del Chamizal del municipio de Ozumba, Estado de México.

De acuerdo con reportes preliminares de autoridades locales de Protección Civil, la explosión se habría originado en un depósito de pirotecnia.

Noticia relacionada: Accidente de Autobús en Cañada de Zontecomatlán, en Veracruz, Deja 8 Muertos; Hay 19 Lesionados

Hasta el momento no se reportan víctimas mortales; sin embargo, se reportan al menos dos personas heridas.

El incidente tiene lugar horas antes de Nochebuena y en momentos en que las familias del municipio mexiquense se encontraban cenando.

Al lugar se dieron cita los servicios de emergencia para sofocar el incendio y atender a los vecinos con crisis nerviosas producto del estruendo.

Vecinos reportaron que la explosión se escuchó varias cuadras a la redonda.

Historias recomendadas:

AMP