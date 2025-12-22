Dos Anticiclones, Corriente en Chorro Polar y Frente Frío: Este Día 4 Fenómenos Estarán Activos

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que dos anticiclones, una corriente en chorro polar y un frente frío estarán activos de manera simultánea en México. Te decimos qué día estos fenómenos meteorológicos se juntarán provocando bajas temperaturas y lluvias en algunos estados del país.

Video: Clima en México Hoy 22 de Diciembre 2025 con el Capitán Archie: Calor y Lluvia en Invierno

Anticiclón o circulación Anticiclónica: Es una circulación atmosférica sistemática asociada a un sistema de alta presión. En el hemisferio Norte su sentido de rotación es igual al de las manecillas del reloj y al contrario en el caso del hemisferio Sur, de acuerdo con la Conagua.

Es una circulación atmosférica sistemática asociada a un sistema de alta presión. En el hemisferio Norte su sentido de rotación es igual al de las manecillas del reloj y al contrario en el caso del hemisferio Sur, de acuerdo con la Conagua. Corriente en chorro polar : También se le conoce como: "Jet Stream", es un desplazamiento veloz de vientos del Oeste en altura; da la vuelta al planeta en ambos hemisferios. Existen dos corrientes de este tipo en la Tierra: el “Chorro” polar entre los 60° y los 50° de latitud Norte o Sur, y el “Chorro” subtropical alrededor de los 30°. Tiene una velocidad mínima de 120 km/h, posee una forma tubular, achatada y es casi horizontal, se presenta en la atmósfera superior, con una longitud de varios miles de kilómetros, algunos cientos de anchura y un espesor de aproximadamente 3 km.

: También se le conoce como: "Jet Stream", es un desplazamiento veloz de vientos del Oeste en altura; da la vuelta al planeta en ambos hemisferios. Existen dos corrientes de este tipo en la Tierra: el “Chorro” polar entre los 60° y los 50° de latitud Norte o Sur, y el “Chorro” subtropical alrededor de los 30°. Tiene una velocidad mínima de 120 km/h, posee una forma tubular, achatada y es casi horizontal, se presenta en la atmósfera superior, con una longitud de varios miles de kilómetros, algunos cientos de anchura y un espesor de aproximadamente 3 km. Frente frío: Es el choque de dos masas de aire, una fría y una cálida, que provocan la formación de tormentas severas y eventos de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío, a una velocidad aproximada entre 40 y 60 km/h, por lo que tienen una duración de entre 5 a 7 días en nuestro país, dejando un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasan.

Noticia relacionada: Chorro Polar Proveniente de EUA y Frente Frío 24 Congelarán a México: Lista de Estados Afectados

¿Qué día se juntarán 4 fenómenos meteorológicos?

La Conagua informó que cuatro fenómenos meteorológicos se juntarán el próximo 24 de diciembre de 2025, se trata de:

Don anticiclones.

Un corriente en chorro polar.

Un frente frío

Indicó que el frente frío 24 se aproximará al noroeste de México a partir del miércoles 24 de diciembre, y podría ingresar al país el jueves o viernes, 25 y 26 de diciembre, generando rachas de viento de hasta 70 km/h en dicha región, además de lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California.

Foto: Conagua

Así estarán las bajas temeraturas el próximo 24 de diciembre, para que tomes precauciones:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles en: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles en: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

