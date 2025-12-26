Los festejos de Navidad con pirotecnia dejaron contaminación en el Valle de México, por lo que las autoridades activaron contingencia ambiental; aquí te decimos dónde sigue vigente la medida ambiental este viernes, 26 de diciembre de 2025, y cómo aplica el programa Hoy No Circula para los autos con engomado azul, en Ciudad de México y Estado de México.

¿Dónde hay contingencia ambiental hoy?

La Ciudad de México libró la contingencia ambiental, pese a la mala calidad del aire del 25 de diciembre de 2025; sin embargo, Estado de México no corrió con la misma suerte.

Autoridades mexiquenses activaron la Fase 1 de Contingencia Ambiental por los altos índices de contaminación en Toluca y en Santiago Tianguistenco.

Toma tus precauciones, pues tanto en Toluca, como en Santiago Tianguistenco, la contingencia ambiental sigue vigente hoy, 26 de diciembre de 2025.

Noticia relacionada: Así Está la Calidad del Aire en CDMX Hoy 26 de Diciembre 2025

Programa Hoy No Circula

Ante las medidas ambientales por la contaminación en Navidad, no se activó el Doble Hoy No Circula, pero sí sigue vigente el programa de restricción vehicular para los autos con engomado azul, como todos los viernes, en Ciudad de México y en Estado de México, de 05:00 a 22:00 horas.

Hoy No Circula en CDMX

En CDMX, hoy no circulan los siguientes vehículos:

Autos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0

Autos con engomado azul, con holograma 1 y 2.

Los autos con hologramas 0, 00 y vehículos eléctricos e híbridos están exentos del programa Hoy No Circula

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este viernes 26 de diciembre en la #ZMVM aplica para los vehículos con #EngomadoAzul 🔵terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, y permisos.

🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/4XN4Pzsw1D — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) December 26, 2025

Hoy No Circula en Estado de México

En Estado de México hoy no circulan los siguientes vehículos:

Autos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0

Autos con engomado azul, con holograma 1, terminación 1, 3, 4, 5, 7 y 9.

Todos los autos con engomado azul, con holograma 2.

Autos con engomado azul, holograma 0 y 00, terminación 9 y 0.

El 50% de las unidades repartidoras de gas L.P.

Todos los vehículos de transporte de carga on placa local y federal, entre las 06:00 y 10:00 horas.

Todos los autos que no porten holograma de verificación.

Los taxis sí pueden circular de 05:00 a 10:00 horas.

Los autos eléctricos e híbridos están exentos de la restricción vehicular.

✳️Importante información para este Viernes 26 de diciembre, por la contingencia ambiental activa 👇 https://t.co/ivfDeuvIJX — Medio Ambiente (@AmbienteEdomex) December 26, 2025

Video: Hoy No Circula por Contingencia Este Viernes 26 de Diciembre, ¿Qué Autos Descansan?

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT