Mantienen Contingencia Ambiental Atmosférica por Partículas Suspendidas en el Edomex

Este jueves, 25 de diciembre de 2025, el Gobierno del Estado de México mantuvo activas las acciones en Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por partículas en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible estatal informó que la medida continúa debido a que las condiciones meteorológicas permanecen adversas para la dispersión de contaminantes PM2.5.

Video: Edomex Activa Fase 1 de Contingencia Ambiental en Toluca y Tianguistenco.

Estos son los niveles de contaminación registrados

A las 15:00 horas se registraron valores máximos de 83 y 82 microgramos por metro cúbico de partículas PM2.5 en las estaciones de monitoreo de Almoloya de Juárez y Xonacatlán, respectivamente.

La dependencia estatal trabaja en coordinación con los municipios de ambas zonas metropolitanas para implementar las acciones establecidas en el Programa para la Atención de Contingencias Ambientales Atmosféricas.

Las condiciones que contribuyeron a la concentración de partículas PM2.5 y PM10 continúan siendo desfavorables para su dispersión. Los factores incluyen viento débil y estabilidad atmosférica.

Consulta aquí las restricciones vehiculares vigentes: Activan Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica por Partículas Suspendidas en el Edomex

Los modelos de pronóstico meteorológico indican que esta situación se mantendrá durante el día. La autoridad ambiental informará la evolución de la contingencia a las 20:00 horas.

La Secretaría del Medio Ambiente exhorta a la población mexiquense a contribuir en la reducción de emisiones contaminantes. Las recomendaciones incluyen evitar la quema de juegos pirotécnicos, leña, fogatas y llantas.

También se sugiere disminuir el uso de automóvil y tomar medidas para reducir la contaminación del aire en industrias, comercios, servicios y hogares.

Historias recomendadas:

CT