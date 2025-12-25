Familia de Abril, Madre que Murió en Explosión en Iztapalapa, No Recibió Indemnización: Fiscalía

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que la reparación del daño a la familia de Abril "N", víctima de la explosión de una pipa ocurrida en el Puente de la Concordia en septiembre de 2025, no ha podido concretarse por un conflicto relacionado con la custodia de sus cuatro hijos.

Abril "N" era madre de dos niñas y dos niños, quienes actualmente se encuentran bajo el cuidado de un familiar cercano.

Información en desarrollo...