Explosión por Pirotecnia Provoca Estallido de Tanque de Gas y Deja 2 Muertos en Oaxaca

La explosión de un depósito de pirotecnia al interior de un domicilio en el municipio de Santa María Jalapa del Marqués, en Oaxaca, provocó el estallido de un tanque de gas, dejando un saldo de dos personas muertas y un herido.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR), el incidente ocurrió en el domicilio ubicado en la calle Diagonal Oriente con Primera Poniente, donde se realizaban trabajos de soldadura, lo que, de acuerdo con los primeros informes, pudo generar la explosión.

¿Quiénes son las víctimas del accidente?

El estallido fue tal que provocó la explosión de gran magnitud de un tanque de gas dentro del domicilio. Las víctimas mortales fueron identificadas como Fernando T.V. y Fernando T.

Con respeto al lesionado, identificado como Jair L., las autoridades informaron que fue trasladado a una clínica de dicha municipalidad para recibir atención medica.

Al sitio acudieron corporaciones de auxilio y seguridad federales, estatales y municipales quienes controlaron la emergencia.

Por estos hechos, la CEPCyGR reiteró el llamado a la ciudadanía para no manipular pirotecnia, evitar su almacenamiento en viviendas y reportar cualquier actividad irregular, con el fin de prevenir accidentes fatales.

Así fue la explosión que dejó 2 muertos en oaxaca

Explosión de Pirotecnia en Santa María Jalapa del Marqués, Oaxaca

