Riña entre Vecinos Que Festejaban la Navidad Deja un Policía Muerto en Naucalpan, Edomex

Un policía fue asesinado a balazos durante una riña en calles de la colonia San Antonio Zomeyucan del municipio de Naucalpan, Estado de México; esto pasó.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en un corredor comercial localizado en entre las calles Altamira y Guanajuato, cuando los vecinos, que celebraban la Navidad, fueron alertados por las detonaciones. De inmediato pidieron ayuda a las autoridades.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como de la Guardia Nacional (GN), quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Por ello, acordonaron la zona para realizar las primeras indagatorias, mientras esperaban a los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

¿Cómo ocurrió la balacera en Naucalpan donde murió un policía?

Los testigos refirieron que en el sitio se registró un pleito vecinal. Sin embargo, presuntamente al momento de intervenir, el policía fue atacado con un arma de fuego en diversas ocasiones, lo que ocasionó su deceso prácticamente de manera instantánea.

Hasta el momento se desconoce el paradero de las personas involucradas en el ataque. En tanto, las autoridades señalaron que el policía que fue asesinado durante una riña en Naucalpan se encontraba en servicio y pertenecía al Agrupamiento de Reacción.

Los hechos violentos registrados en la colonia San Antonio Zomeyucan, ocurren un día después de que una balacera en Naucalpan alertó a los vecinos de la colonia 10 de Abril, cuando una serie de detonaciones detuvieron los preparativos para la Nochebuena, debido a que una mujer fue asesinada al interior de una estética; por este caso tampoco hay detenidos.

