¿Qué es la Secta Lev Tahor? FGR Obtiene Prisión Preventiva Para Yoel "N", Uno de Sus Miembros

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo la prisión preventiva en contra de Yoel “N”, presunto integrante de la secta Lev Tahor, la cual fue fundada en Jerusalén y está vinculada con diversos casos de abuso y trata de personas.

Según las autoridades, esta resolución se determinó luego de hallar pruebas suficientes para comenzar con el proceso legal en su contra luego de ser extraditado de Guatemala, donde fue detenido, a México.

La secta Lev Tahor tiene su operación principalmente en Israel, Nueva York, Guatemala y en México.

La FGR detalló que Yoel “N” está señalado por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con el fin de cometer trata de personas (hipótesis de matrimonios forzados).

En audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), logró que la autoridad judicial diera por cumplimentada la orden de aprehensión contra dicha persona, sin embargo, la defensa del imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional, para definir su situación jurídica.

¿Quién es Yoel "N"?

Yoel “N”, posiblemente forma parte de una secta ultraortodoxa que sustrae menores de edad de su lugar de origen, con el fin de realizar matrimonios forzados con adultos de la misma secta.

Este sujeto fue detenido en el estado de Chiapas, derivado del trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

¿Qué es y cómo opera la secta Lev Tahor?

La secta Lev Tahor fue fundada en Jerusalén en 1988 y ha enfrentado múltiples acusaciones relacionadas con delitos como:

Abuso infantil

Pedofilia

Secuestros

Negligencia de menores

Por ello, sus integrantes se ven obligados a cambiar de ubicación constantemente para evitar las intervenciones de la justicia. De hecho, en los diferentes países en los que la secta ha operado, se han logrado diversas detenciones de sus líderes y el rescate de personas menores de edad.

La secta Lev Tahor permite y promueve matrimonios entre menores de edad, principalmente niñas entre los 12 y 13 años con hombres adultos. Las comunidades viven en aislamiento total, ya que rechazan la tecnología, televisión y el contacto con el mundo exterior.

Asimismo, cuentan con un código de vestimenta, por ejemplo, las mujeres y niñas deben cubrirse por completo con túnicas negras que solo dejan al descubierto el rostro, una práctica mucho más severa que la del judaísmo ultraortodoxo convencional.

En México Lev Tahor usa la frontera sur como refugio, ya que los líderes usan el sistema legal, como amparos y solicitudes de refugio, para evitar la extradición y así mantener el control de los menores, quienes son considerados “propiedad”.

