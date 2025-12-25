Trump Ordena Operación Militar Contra el Estado Islámico en Nigeria

Este jueves, 25 de diciembre de 2025, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos ejecutó ataques militares contra objetivos identificados como ISIS en el noroeste de Nigeria.

El mandatario publicó el comunicado en su cuenta de Truth Social a las 4:59 PM. Según sus declaraciones, ordenó la operación en respuesta a ataques contra población cristiana en la región africana.

Esta noche, bajo mi dirección como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un poderoso y letal ataque contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria.

Respuesta a ataques contra cristianos

El presidente afirmó que los ataques respondieron a la violencia contra población cristiana en la región africana. Según el comunicado, los niveles de violencia no se habían visto "en muchos años, e incluso siglos".

Trump indicó que había advertido previamente a grupos terroristas sobre consecuencias.

El Departamento de Guerra ejecutó numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer

El anuncio no incluye detalles sobre ubicación exacta de los ataques, número de objetivos o bajas. Al cierre de esta nota, el Departamento de Guerra no ha emitido información adicional sobre la operación.

Explosión en mezquita un día antes

El 24 de diciembre, una explosión sacudió una mezquita durante la oración vespertina en Maiduguri, capital del estado de Borno, en el noreste de Nigeria.

Testigos de Reuters reportaron el incidente alrededor de las 18:00 horas locales. No hubo información inmediata sobre víctimas o comentarios oficiales de autoridades nigerianas.

Ningún grupo reivindicó la autoría del ataque.

Maiduguri se encuentra en el centro de la insurgencia que Boko Haram y su filial Estado Islámico Provincia de África Occidental (ISWAP) libran desde hace casi dos décadas. Boko Haram inició su sublevación en 2009 buscando establecer un califato islámico.

