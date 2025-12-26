¿Hay Contingencia Ambiental Hoy en CDMX? Así Está la Calidad del Aire este 26 de Diciembre 2025

Luego de las fiestas por Navidad, en Estado de México se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental; sin embargo, en la ciudad de México no fue así y para que estés bien informado, aquí te informamos cómo está la calidad del aire hoy, 26 de diciembre de 2025, en CDMX.

Datos de la contingencia ambiental: Estado de México mantiene la contingencia ambiental hoy por los altos índices de contaminación en Toluca y Santiago Tianguistenco.

Estado de México mantiene la contingencia ambiental hoy por los altos índices de contaminación en Toluca y Santiago Tianguistenco. Previo a las fiestas de Navidad, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) había alertado por posible contingencia ambiental por la quema de pirotecnia, llantas y fogatas, ya que estas actividades son las principales generadoras de partículas contaminantes en estas fechas.

Durante estos meses, las bajas temperaturas y las inversiones térmicas evitan que los contaminantes se dispersen, provocando su estancamiento y el deterioro de la calidad del aire.

Es vital reducir las emisiones para proteger a niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, quienes son más propensos a sufrir síntomas como irritación de vías respiratorias, reacciones alérgicas o incluso infartos y crisis de asma.

Noticia relacionada: Doble Hoy No Circula este Viernes 26 de Diciembre: ¿En CDMX y Edomex? Estos Carros Descansan

Calidad del aire en CDMX hoy

Como todos los días, el Sistema de Monitoreo Atmosférico informa cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México y en la zona conurbada de Estado de México; a continuación, te brindamos el reporte ambiental.

Calidad del aire a las 06:00 horas

El Sistema de Monitoreo Atmosférico reportó, en su informe de las 06:00 horas, que la calidad del aire es buena en la mayor parte del territorio y aceptable en la alcaldía Iztapalapa, con riesgo moderado para la salud.

En cuanto a Estado de México, Sistema de Monitoreo Atmosférico señaló que la calidad del aire también fue buena en los municipios de la zona conurbada.

Información en desarrollo…

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT