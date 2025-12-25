Doble Hoy No Circula Mañana 26 de Diciembre: ¿Habrá en CDMX y Edomex? Estos Carros Descansan

En pleno día de la Navidad se activó la Fase 1 por Contingencia Ambiental por mala calidad del aire en varias zonas del Valle de México y por ende el programa Doble Hoy No Circula mañana viernes 26 de diciembre 2025, por tal motivo acá te decimos si las restricciones vehiculares aplican en CDMX y Edomex y qué carros y placas no circulan ese día.

Las autoridades activaron la Contingencia Ambiental Atmosférica este jueves 25 de diciembre 2025 por partículas suspendidas en el aire. Dicha medida se implementó debido a que después de las 11:00 horas se registraran valores máximos de 84 y 82 microgramos por metro cúbico (µg/m3) de concentración de partículas PM2.5 en las estaciones de monitoreo de Almoloya de Juárez y Xonacatlán, ubicadas en los municipios del mismo nombre.

¿Habrá Doble Hoy No Circula 26 de diciembre 2025 en CDMX y Edomex?

Por ahora solamente se aplicó el Doble No Circula en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, en el Edomex para este viernes 26 de diciembre. En la Ciudad de México (CDMX) la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) aún no activa ninguna medida de restricción vehicular por la mala calidad del aire.

Para confirmar la contingencia, a las 15:00 y 20:00 horas de este jueves, tanto la CAMe como la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México informarán si el Doble Hoy No Circula se aplica el 26 de diciembre en el Valle de México.

Doble Hoy No Circula 26 de de diciembre 2025: ¿Qué carros y placas descansan?

Para que no corras el riesgo de que te multen por transitar este día, acá te decimos qué carros y placas no circulan este viernes 26 de diciembre 2025 en el Edomex:

Todos los vehículos con holograma de verificación "2".

Los vehículos con holograma de verificación "1", cuyo último dígito numérico 1, 3, 4, 5, 7 y 9.

Los vehículos con holograma de verificación "0" y "00", engomado azul, terminación de placas 9 y 0.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea non.

Restricción a la circulación de todos los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa local y federal entre las 06:00 y las 10:00 horas, a excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación respectivo.

¿Qué autos sí circulan este 26 de diciembre?

Si se mantiene el Doble Hoy No Circula en el Edomex, los vehículos que están exentos de la medida de restricción para este viernes son todos los siguientes:

Vehículos eléctricos e híbridos que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento. Los taxis podrán circular de 5:00 a las 10:00 horas, los días que tengan restricción con la finalidad de apoyar la movilidad de la población. Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, servicios de agua potable, bomberos, rescate, protección civil y de vigilancia ambiental incluidos incendios forestales. Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente. Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente. Vehículos para personas con discapacidad permanente que cuenten con la constancia tipo “D” Discapacidad Permanente. Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.). Transporte de carga que se encuentre inscrito en el Esquema de Autorregulación Ambiental de Vehículos de Carga a Diésel en el Estado de México. Transporte de materiales pétreos que demuestren que prestan servicio a rellenos sanitarios o que porten la autorización correspondiente y deberán cubrir los materiales transportados con lona para evitar dispersión de partículas. Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes. Los vehículos que formen parte del Programa Héroes Paisano y Programa Migrante Mexiquense y porten la autorización correspondiente. Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

