¿Cuánta Comida Acaba en la Basura luego del Recalentado por Navidad 2025? Alerta por Desperdicio

Las fiestas de diciembre siempre llegan en México son una constante: la comida suele ser abundante, tanto que se reparte entre los asistentes para el clásico "recalentado"; sin embargo, una realidad también es que muchos de esos platillos terminan en la basura y ello ha encendido una alerta por la cantidad de desperdicios que se generan en Navidad.

En varias ciudades del país han suspendido la recolección de basura en estas fechas, lo cual puede convertirse en un foco de infección si no es manejada adecuadamente.

Además, a partir del 2026 en la Ciudad de México (CDMX) será obligatorio separar la basura y ello implica tener en cuenta el color de contenedores y los días en que se recolectará, dependiendo el residuo.

¿Cuánta comida se desperdicia luego del recalentado por Navidad 2025?

La agencia EFE difundió una conversación con Viridiana Lázaro, integrante de Greenpeace, quien habló sobre lo alarmante del aumento de desperdicios en esta época, en la que la comida abunda y suele terminar en la basura.

Apenas el 18 de diciembre de 2025 el Gobierno de la CDMX hizo un llamado a la población para "crear soluciones a favor del medio ambiente, para que de forma creativa e innovadora en estas celebraciones de fin de año realicen la entrega de regalos sin crear más basura ni residuos".

Viridiana señaló que más allá de las luces y los regalos, las fiestas decembrinas también traen un aumento considerable de la emisión de gases de efecto invernadero por los excedentes de residuos y de comida que se generan.

La campañista de Greenpeace considera que el desperdicio alimentario durante Navidad "es un grave problema, ya que se necesitan muchos recursos y superficie de tierra" para producir tanta comida, de la que estimó que cerca de 40% acaba en la basura.

El desperdicio de alimentos es un grave problema que, principalmente en estas fechas, aumenta porque no planificamos las comidas (...) Entonces, al no planificar las cantidades, pues también mucho de estos restos de comida terminan en la basura.

La agencia EFE cita cifras de 2024, para señalar que el desperdicio alimentario es responsable de cerca de 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Más basura de la que se puede manejar

Viridiana Lázaro pone sobre la mesa una problemática que no es exclusiva de ciudades como CDMX, Guadalajara o Monterrey, sino que se presenta prácticamente en todos los rincones de México: se genera más basura de la que se puede manejar.

Estamos produciendo más desechos de lo que regularmente la ciudad gestiona.

La integrante de Greenpeace considera que el hecho de generar más basura de la que se puede manejar pone en riesgo de colapso al sistema, y expone que durante la Navidad hay un "alarmante aumento" de los residuos en grandes urbes mexicanas, como en la CDMX, donde se incrementa hasta un 30% la generación de basura en comparación con otras épocas del año.

Desde el ámbito académico, la subdirectora de Campus Sustentables y Vinculación de la Universidad nacional Autónoma de México (UNAM), Delfina Corsi, apuntó que el incremento de los desechos en las plantas que han de tratarlos supone más de un 10 % en estas fechas, lo que a su juicio supone una "prueba de estrés" para el sistema.

Según el análisis de esta académica, diciembre actúa como "acelerador" en el consumo y marca un "pico" en el balance anual de residuos, provocado en gran medida por la "incidencia" que tiene la Navidad y la "presión estacional" que ésta genera.

