Suspenden Recolección de Basura por Fiestas Decembrinas en Mexicali ¿Cuándo Volverá?

El Gobierno de Mexicali informó a la ciudadanía sobre ajustes temporales en los servicios municipales con motivo de las celebraciones decembrinas, específicamente en lo relacionado con la recolección de basura y la operación de oficinas públicas. De acuerdo con el aviso oficial, estas medidas aplicarán en fechas específicas con el objetivo de organizar la prestación de servicios durante los días festivos y evitar afectaciones en la vía pública.

Nota relacionada: Vecinos Piden Recolección de Basura y Colocar Iuminarias en Colonia de Tijuana

¿Qué días no habrá recolección de basura en Mexicali?

Según lo comunicado, el servicio de recolección de basura se suspenderá los días miércoles 25 de diciembre y miércoles 1 de enero. Ante esta situación, se solicitó a la población no sacar botes ni bolsas de basura durante esas jornadas, ya que no habrá recorridos por parte de los camiones recolectores, lo que podría generar acumulación de residuos en calles y banquetas.

La autoridad municipal precisó que esta suspensión impactará particularmente a los vecinos cuyo servicio de recolección corresponde a los días jueves, por lo que se les pidió atender el aviso y esperar a las fechas de reanudación. El servicio volverá a operar de manera habitual el jueves 26 de diciembre y el jueves 2 de enero, conforme a la programación regular establecida para cada sector de la ciudad.

Nota relacionada: Vecinos de Camino Verde Denuncian Basureros Clandestinos y Falta de Recolección en Tijuana

Las oficinas de Gobierno estarán cerradas por el fin de año 2025.

En el mismo comunicado, el Gobierno de Mexicali dio a conocer que las oficinas municipales permanecerán cerradas los días martes 24 y miércoles 25 de diciembre. Durante este periodo no habrá atención en ventanillas ni trámites administrativos ordinarios, como parte del cierre programado por las festividades de fin de año.

No obstante, se informó que se mantendrán guardias en áreas consideradas esenciales, entre ellas seguridad pública, atención de emergencias y servicios relacionados con trámites funerarios. Estas áreas continuarán operando con personal designado para atender situaciones prioritarias que se presenten durante los días de cierre.

Nota relacionada: Crece la Contaminación por Basureros Clandestinos en Tijuana; Suman 78 Clausurados

La atención al público en oficinas municipales se reanudará de manera normal el viernes 26 de diciembre, fecha a partir de la cual los ciudadanos podrán realizar nuevamente sus gestiones y trámites en las distintas dependencias del Ayuntamiento, conforme a los horarios establecidos de manera regular.

Historias recomendadas:

Información de Kitzia Flores

RCP