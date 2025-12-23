Prevén Lluvias Fuertes y Tormentas Eléctricas en Baja California; ¿Cuánto Durarán?

Lluvias fuertes a muy fuertes podrían presentarse en Baja California durante los próximos días, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional y el monitoreo de Protección Civil del Estado.

Pronostican lluvias en Baja California

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que a partir de este martes 23 y hasta el viernes 26, existe probabilidad de precipitaciones intensas acompañadas de descargas eléctricas en distintos municipios de Baja California.

En Tijuana, Ensenada y Mexicali el pronóstico indica alta probabilidad de lluvia durante la tarde-noche, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 17 grados centígrados, además de ráfagas de viento de hasta 25 kilómetros por hora, lo que podría generar afectaciones en vialidades, zonas de escurrimiento y áreas vulnerables a inundaciones.

Recomendaciones

Ante este escenario, Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones, evitar cruzar arroyos o calles inundadas, revisar techos y ventanas, y mantener a la mano un kit de emergencia. Asimismo, se recordó que en caso de emergencia se debe llamar al 9-1-1.

Las autoridades indicaron que se mantendrá un monitoreo constante de las condiciones climatológicas y no se descarta la emisión de alertas adicionales conforme evolucione el sistema de lluvias en la región.

APG