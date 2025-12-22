Rescatan a Adulto Mayor tras Caer Dentro de Canal en Mexicali; su Familia Tenía Horas Buscándolo

La noche del domingo 21 de diciembre, un adulto mayor fue rescatado por elementos de la Policía Municipal luego de caer a un canal alimentador ubicado en la colonia Coronitas, en la ciudad de Mexicali. El incidente ocurrió cuando la persona, por razones no precisadas, terminó dentro del lugar y no logró salir por sus propios medios, lo que generó una movilización de los cuerpos de seguridad en la zona.

Nota relacionada: Encuentran Con Bien a Dos Personas Reportadas como Desaparecidas en BC; Una Mujer y Un Menor

De acuerdo con la información disponible, el adulto mayor permanecía dentro del canal al momento del arribo de los agentes municipales, quienes realizaron las maniobras necesarias para ponerlo a salvo. Las autoridades señalaron que la persona presentaba afectaciones en sus facultades mentales, situación que complicó su capacidad para orientarse y abandonar el lugar sin ayuda, prolongando su permanencia en el canal.

El operativo se llevó a cabo durante la noche, en un punto específico de la colonia Coronitas, donde los oficiales lograron ubicar al adulto mayor y proceder a su rescate. Las labores se desarrollaron en condiciones que requirieron precaución, debido al entorno del canal alimentador y al estado de vulnerabilidad de la persona, quien no podía colaborar plenamente para salir por sí misma.

El adulto mayor era buscado por sus familiares desde hacía ya varias horas.

Conforme avanzaron las acciones, se confirmó que el adulto mayor había sido buscado durante varias horas por sus familiares, quienes recorrían los alrededores de su domicilio al no tener noticias sobre su paradero. Esta situación generó preocupación entre sus seres cercanos, quienes finalmente pudieron identificarlo tras el rescate efectuado por la Policía Municipal.

Nota relacionada: Localizan a Silvia Covarrubias, Exdelegada de La Misión, Reportada como Desaparecida en BC

Las autoridades explicaron que, debido a la condición mental que padece el adulto mayor, se encontraba desorientado y sin la capacidad de pedir ayuda o desplazarse de forma segura fuera del canal.

Tras ser rescatado, el adulto mayor fue entregado a sus familiares, quienes confirmaron su identidad y habían mantenido una búsqueda constante en la zona. El hecho concluyó sin que se reportaran mayores incidentes adicionales.

Historias recomendadas:

Información de David Mena

RCP