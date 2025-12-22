Tijuana Entre Playas No Aptas para Vacacionar en Diciembre Según Cofepris; Esto se Sabe

Solo seis de las 289 playas recreativas monitoreadas en México fueron clasificadas como no aptas para uso recreativo durante el actual periodo vacacional decembrino, de acuerdo con el Tercer Monitoreo 2025 de la Calidad del Agua de Mar, realizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). La evaluación se llevó a cabo previo al inicio de las vacaciones y abarcó los principales destinos turísticos del país, con el objetivo de informar a la población sobre las condiciones sanitarias del agua en zonas costeras de alta afluencia.

El monitoreo se desarrolló mediante la toma y análisis de muestras de agua en playas de uso recreativo distribuidas en 76 destinos turísticos a nivel nacional. Para ello, las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública realizaron un total de 2 mil 233 análisis, enfocados en detectar la presencia de contaminantes microbiológicos que pudieran representar un riesgo para la salud de quienes ingresan al mar durante la temporada vacacional de fin de año.

Los resultados generales indican que 283 playas del país, equivalentes al 98 por ciento del total evaluado, cumplen con los criterios de calidad microbiológica establecidos en la normativa vigente, por lo que fueron consideradas aptas para uso recreativo. Este panorama contrasta en comparación con el monitoreo anterior, publicado el 17 de julio, cuando se reportaron 16 playas no aptas, cifra que en este nuevo muestreo se redujo de manera significativa.

¿Cuáles son las playas no aptas para vacacionar en México en diciembre 2025?

Sin embargo, el informe también identifica a seis playas que rebasaron los límites microbiológicos recomendados, por lo que las autoridades sanitarias sugieren evitar el contacto directo con el agua en estos puntos. Entre ellas se encuentra la playa de Tijuana, en Baja California.

Además de Tijuana, el monitoreo señaló como no aptas a Mismaloya, en Jalisco; El Veneno/Miramar y San Francisco, en Sonora; Barra del Tordo, en Tamaulipas; y José Martí, en Veracruz. En todos los casos, la clasificación se derivó de concentraciones microbiológicas superiores a los parámetros permitidos, lo que implica un posible riesgo sanitario para los bañistas.

Con el arranque de las vacaciones decembrinas, este monitoreo nacional busca brindar información para la toma de decisiones de la población, particularmente en entidades como Baja California, donde el acceso a playas es parte central de las actividades recreativas.

