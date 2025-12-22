Detienen a Hombre por Presuntamente Golpear a su Pareja en Mexicali; Su Hijo Menor Vio Todo

Un hombre fue detenido por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali durante la madrugada de este lunes 22 de diciembre, tras ser señalado por los presuntos delitos de intento de feminicidio y violencia familiar en el fraccionamiento Parajes de Puebla.

El incidente fue reportado a las autoridades alrededor de las 00:51 horas, lo que generó la movilización inmediata de elementos municipales hacia un domicilio ubicado en el cruce de las calles Chinahuapan y Río Petlapa, donde se solicitaba auxilio por una agresión en curso.

Al arribar al lugar, los policías se entrevistaron con una mujer de 20 años de edad que presentaba lesiones visibles en el rostro, cabeza y brazos, además de una posible fractura en la región facial. La víctima relató que momentos antes se encontraba con su pareja y la hija de ambos, de tres años de edad, en un convivio realizado en el ejido Michoacán de Ocampo, y que los hechos ocurrieron cuando regresaban a su domicilio.

El hijo de la víctima presenció toda la agresión.

De acuerdo con su testimonio, durante el trayecto su pareja comenzó a agredirla verbalmente y posteriormente a golpearla con el puño cerrado, provocándole diversas lesiones. La mujer indicó que las agresiones continuaron de manera física, incluyendo mordidas en los brazos, y que al llegar al domicilio la situación escaló cuando el hombre presuntamente intentó asfixiarla, todo ello mientras la menor permanecía en la parte trasera del vehículo, llorando debido a los gritos.

La víctima señaló que su agresor le arrebató el teléfono celular y lo arrojó, pero logró recuperarlo y realizar una llamada al número de emergencias 911 para solicitar apoyo. Fue en ese momento cuando los agentes municipales acudieron al lugar y, tras escuchar la versión de la mujer, esta identificó directamente a su pareja como el responsable de la agresión, lo que derivó en su aseguramiento inmediato.

El detenido fue identificado como Alejandro “N”, de 21 años de edad, quien fue puesto bajo arresto y posteriormente a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación legal. La mujer fue trasladada al Hospital General para recibir atención médica debido a las lesiones que presentaba, mientras que la menor quedó bajo el resguardo de un familiar.

Durante la intervención policial también se localizó un vehículo de color negro con placas del estado de California, en cuyo interior se apreciaban manchas de sangre, quedando estacionado frente al domicilio donde ocurrieron los hechos. Las autoridades municipales dieron aviso a las instancias correspondientes para el seguimiento legal del caso, mientras continúan las investigaciones relacionadas con este incidente ocurrido en el fraccionamiento Parajes de Puebla.

