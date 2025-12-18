Encuentran Con Bien a Dos Personas Reportadas como Desaparecidas en BC; Una Mujer y Un Menor

Elementos de la Policía Municipal de Ensenada localizaron con bien a dos personas que contaban con orden de búsqueda vigente ante la Fiscalía General del Estado, en hechos ocurridos la noche del miércoles 17 de diciembre en distintos puntos del municipio. Se trata de una mujer adulta y un menor de edad, quienes habían sido reportados como desaparecidos, por lo que se activaron los protocolos correspondientes para su búsqueda y localización.

¿Cómo fueron localizadas las dos personas?

El primer caso corresponde a una mujer de 33 años de edad, identificada como Cryslaine Hernández Cedeño, quien contaba con una orden de localización luego de haber sido vista por última vez en la colonia El Refugio, en la ciudad de Tijuana. Su localización se logró durante la noche del miércoles, cuando fue encontrada en un hotel ubicado en la zona centro del municipio de Ensenada.

La localización de la mujer fue posible gracias a una denuncia ciudadana, la cual permitió a los agentes municipales acudir al sitio señalado. Según la información disponible, la mujer tiene un diagnóstico de trastorno bipolar, condición por la cual requería medicación, lo que había generado preocupación entre sus familiares y motivado la emisión de la orden de búsqueda por parte de la autoridad estatal.

En un segundo hecho, también durante la noche del miércoles 17 de diciembre, fue localizado un menor de 12 años de edad, identificado como Juan Antonio, quien contaba con una orden de localización emitida ese mismo día. El adolescente había salido de su domicilio ubicado en la colonia Nueva Reforma II, en Ensenada, sin regresar a casa, lo que derivó en el reporte ante la Fiscalía General del Estado.

Tras su localización, las autoridades municipales notificaron a la instancia correspondiente para que se realizaran los procedimientos establecidos y se garantizara su regreso con sus familiares, conforme a los protocolos de protección a menores de edad. No se informó sobre incidentes adicionales relacionados con su ausencia.

