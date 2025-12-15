Buscan a Tres Adolescentes tras Salir Sin Permiso de Albergue en Mexicali

Tres adolescentes fueron reportados como desaparecidos luego de salir sin permiso del albergue del DIF estatal conocido como “La Villa de los Niños”, ubicado en la colonia Guajardo, en la ciudad de Mexicali. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los menores fueron vistos por última vez el 13 de diciembre de 2025 en esa misma zona, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero. Ante esta situación, se activaron las pesquisas correspondientes y se solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizarlos.

Nota relacionada: Dos Menores Escapan de Casa Hogar en la Delegación de Maneadero, Ensenada

Tres menores fueron reportados como desaparecidos tras salir de un albergue en Mexicali.

La autoridad informó que los adolescentes que se ausentaron del albergue son: Hazan Israel Zúñiga Coronado, de 13 años; Víctor Manuel Rosas Fonseca, de 15 años; y Cristian Israel Molina Valdez, de 14 años. Tras confirmarse que los tres salieron sin autorización de las instalaciones, la Fiscalía inició los protocolos de búsqueda a través de la unidad especializada en la investigación de delitos de desaparición.

Según los reportes oficiales, los tres menores fueron vistos por última vez en la colonia Guajardo, lugar donde se localiza el albergue del DIF estatal. Desde ese momento se desconoce su ubicación, por lo que se emitieron alertas formales para solicitar información que permita dar con su paradero, haciendo énfasis en la colaboración ciudadana.

Nota relacionada: Escapan Dos Niños de una Casa Hogar en Ensenada; Se Buscan con Urgencia

¿Cuáles son las características físicas de los adolescentes?

Conforme avanzaron las diligencias, la Fiscalía difundió las características físicas y vestimenta de cada uno de los adolescentes, con el objetivo de facilitar su identificación. En el caso de Hazan Israel Zúñiga Coronado, se proporcionaron los siguientes datos:

Estatura aproximada de 1.63 metros.

Complexión delgada.

Tez morena.

Cabello negro.

Ojos café oscuro.

Vestía pants y suéter color azul marino

Respecto a Víctor Manuel Rosas Fonseca, las autoridades indicaron:

Estatura aproximada de 1.74 metros.

Complexión robusta.

Tez morena.

Cabello ondulado negro.

Ojos café oscuro.

Vestía pants y suéter color azul marino.

Nota relacionada: Activan Búsqueda Urgente para Localizar a Valeria Carreño, Niña Desaparecida en Ensenada

En cuanto a Cristian Israel Molina Valdez, la información difundida señala:

Estatura aproximada de 1.70 metros.

Complexión delgada.

Tez morena clara.

Cabello ondulado negro.

Ojos café oscuro.

Vestía pants y suéter color azul marino.

La Fiscalía General del Estado pidió que cualquier dato que pueda contribuir a localizar a los adolescentes sea reportado a los números 911 o 089 de denuncia anónima. Asimismo, se informó que desde la creación del albergue “La Villa de los Niños”, se han registrado 56 ocasiones en las que menores de edad se han fugado de dichas instalaciones.

Nota relacionada: Buscan a Erick Cázarez, Menor de 14 Años Desaparecido en Ensenada

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y continúan con la difusión de las pesquisas, mientras se espera que la información proporcionada por la ciudadanía permita ubicar a los tres adolescentes y esclarecer las circunstancias de su salida del albergue en Mexicali.

Historias recomendadas:

Información de David Mena

RCP