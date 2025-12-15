Matan a Tiros a Menor en Fraccionamiento de Ensenada; Hallaron Ocho Casquillos

Un menor de 16 años de edad perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego la noche del pasado 13 de diciembre en el fraccionamiento Valles de Chapultepec, en el municipio de Ensenada. El hecho fue reportado a las autoridades luego de que se alertara sobre una persona lesionada por disparos en la vía pública, específicamente sobre la calle Lázaro Cárdenas, entre Enlace 2000 y Valle del Silencio, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y emergencia.

De acuerdo con la información disponible, el reporte ingresó durante la noche indicando que una persona había sido herida por impactos de arma de fuego en esa zona del fraccionamiento. Al tratarse de un hecho violento, agentes estatales especializados fueron enviados al lugar para verificar la situación y confirmar la información proporcionada a través del aviso inicial.

Al arribar al sitio, elementos del Grupo de Homicidios Dolosos de la Fiscalía General del Estado localizaron sobre el pavimento el cuerpo sin vida del adolescente. El menor presentaba múltiples impactos de bala, lo que confirmó que ya no contaba con signos vitales al momento de la llegada de las autoridades, por lo que el área fue acordonada para preservar la escena.

Encontraron ocho casquillos en la zona del ataque al menor.

En el sitio donde quedó el cuerpo fueron localizados ocho casquillos percutidos, indicio del uso de un arma de fuego durante la agresión. Ante estos hallazgos, se solicitó la intervención de personal de Servicios Periciales para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Los peritos realizaron el levantamiento de indicios balísticos y comenzaron con el análisis de la escena, procedimiento necesario para integrar la carpeta de investigación y establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque. El cuerpo del menor fue trasladado conforme a los protocolos legales, mientras continuaban las labores periciales en el área.

La Fiscalía General del Estado, a través de su grupo especializado, quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer los hechos registrados en Valles de Chapultepec. Hasta el momento, la información oficial se limita a lo ocurrido en el lugar del ataque y a los indicios localizados, sin que se hayan dado a conocer mayores detalles sobre personas involucradas.

El caso quedó bajo investigación para determinar cómo se desarrolló la agresión armada que cobró la vida del menor de edad en esta zona de Ensenada, mientras las autoridades continúan con las diligencias necesarias para esclarecer lo sucedido.

Información de Patricia Lafarga

