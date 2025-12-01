Detienen a Adolescente Sospechoso del Feminicidio de la Maestra de la UABC, Emilia Ortega

Un adolescente de 16 años, fue detenido por la Policía Municipal de Tijuana durante un recorrido preventivo realizado el 1 de diciembre en la colonia Guerrero, luego de confirmarse que contaba con una orden de aprehensión activa por el presunto feminicidio de la abogada Emilia Ortega, ocurrido el pasado 18 de noviembre en la colonia Altamira.

De acuerdo con el reporte oficial, los oficiales realizaban labores de vigilancia cuando decidieron entrevistarlo y revisar su información en la base correspondiente. Este protocolo permitió establecer que el menor era requerido por la autoridad judicial, lo que causó su detención.

El menor es sospechoso del feminicidio de la abogada Emilia Ortega.

El joven es señalado como presunto responsable del homicidio de la abogada Emilia Ortega, quien perdió la vida el 18 de noviembre. Este señalamiento coloca a la detención como un paso significativo para avanzar en el proceso legal que busca esclarecer lo ocurrido.

El menor detenido fue entregado formalmente a la Fiscalía General del Estado, dependencia encargada de presentar el caso ante el juez que emitió la orden de aprehensión. Será la autoridad judicial quien determine la responsabilidad o no del señalado en el delito que se le imputa.

Con esta detención se avanza en el proceso legal derivado del homicidio de la abogada, un hecho que generó atención pública y que ahora continúa su curso en manos del sistema de justicia, encargado de definir las sanciones correspondientes en caso de acreditarse la participación del detenido.

