Encuentran Más de Dos Mil Litros de Químicos Enterrados para Elaborar Metanfetamina en BC

Militares pertenecientes al 67 Batallón de San Quintín localizaron el 29 de noviembre más de 2 mil litros de precursor químico en el arroyo San Rafael, en las inmediaciones del Ejido Benito Juárez, municipio de Ensenada, mientras realizaban recorridos de vigilancia.

El hallazgo ocurrió cuando el personal castrense identificó varios contenedores enterrados y cubiertos con hules de plástico, distribuidos en más de 40 bidones de 50 litros cada uno, los cuales contenían fenil-2-propanona, sustancia empleada en la elaboración de metanfetaminas.

El material químico fue hallado a orillas de un arroyo en Ensenada.

De acuerdo con la información disponible, los militares realizaban patrullajes en zonas rurales del municipio cuando encontraron el material químico oculto bajo tierra. El sitio, ubicado a orillas del arroyo, se utilizaba aparentemente para almacenar de manera clandestina los precursores. La sustancia fue asegurada en el lugar, donde se verificó la cantidad y el tipo de químico localizado.

A la mitad de la intervención, se confirmó que el fenil-2-propanona recuperado es uno de los principales insumos para producir metanfetamina. Por el volumen almacenado, se estimó que su uso habría permitido la fabricación de más de dos toneladas de esta droga sintética, lo que representaría un valor millonario para grupos delictivos dedicados a su producción y distribución.

La localización del material escondido en bidones enterrados permitió establecer que se trataba de un punto clandestino destinado al resguardo de precursores. La forma en que estaban ocultos indica que su almacenamiento buscaba evitar la detección por parte de las autoridades, aprovechando las características del terreno en esa zona del valle.

Los bidones fueron asegurados por la FGR.

Tras la verificación del contenido y la cantidad de los bidones, el personal militar procedió a asegurar el químico localizado. Las acciones continuaron con el levantamiento de la sustancia para trasladarla bajo custodia, como parte del protocolo establecido para el manejo de materiales que pueden ser utilizados en actividades ilícitas.

La sustancia asegurada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad encargada de llevar a cabo las investigaciones correspondientes sobre el origen y la posible relación del hallazgo con actividades de delincuencia organizada.

