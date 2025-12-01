Detienen en Mexicali a Mujer por Golpear a su Bebé de Dos Meses por Llorar

Una mujer identificada como Kassandra Margarita “N”, de 27 años, fue detenida el pasado 30 de noviembre en Mexicali luego de que agentes de la Policía Municipal respondieran a un reporte al 911 que alertaba sobre una agresión en contra de un bebé de dos meses de edad.

Nota relacionada: Madre de Bebé Hallado Muerto en Tijuana se Entregó por Culpa; lo Guardó Meses en el Congelador

El incidente ocurrió en un domicilio ubicado en la avenida Chales, en el fraccionamiento Valle de Puebla, donde se indicó que la mujer presuntamente había maltratado al menor. La denuncia fue realizada por un hombre que señaló a su pareja sentimental como la responsable del hecho.

La mujer presuntamente golpeó al bebé dos veces por llorar.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el reporte se originó cuando el bebé comenzó a llorar dentro de la habitación. El denunciante explicó a los agentes que la mujer reaccionó con enojo ante el llanto del menor, gritándole para que guardara silencio. Posteriormente, según el relato, lo sacudió con fuerza tomándolo de los hombros, le cubrió la boca y le dio dos bofetadas, lo que motivó al hombre a pedir ayuda a las autoridades debido a la gravedad de la agresión.

Los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron al domicilio tras recibir el aviso y tomaron testimonio de la persona que solicitó la intervención. El señalamiento inicial indicaba que el bebé había sido víctima de agresiones físicas y verbales, situación que los uniformados verificaron al llegar, procediendo a asegurar el área y manejar el caso conforme al protocolo establecido para posibles actos de maltrato infantil.

El hecho fue considerado como "homicidio en grado de tentativa".

Debido a la naturaleza de las agresiones descritas, el hecho fue considerado como posible homicidio en grado de tentativa. Esta clasificación deriva del tipo de acciones que, conforme a la ley, pueden poner en riesgo la vida de un menor de tan corta edad. Por ello, los agentes procedieron a detener a la mujer, quien permanecía en el domicilio al momento de la llegada de las autoridades.

Nota relacionada: Detienen a Pareja por Presunta Agresión a Bebés Gemelas en Tijuana; Una Menor Murió

Tras su detención, Kassandra Margarita “N” fue trasladada a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal con el fin de iniciar los trámites correspondientes. Las autoridades comenzaron con el proceso legal para integrar la carpeta de investigación, tomando como base el relato del denunciante y las condiciones en las que se encontró el menor.

La situación del bebé y los detalles adicionales serán determinados por las instancias encargadas del seguimiento del caso. El proceso legal continuará para esclarecer lo ocurrido en el domicilio del fraccionamiento Valle de Puebla y determinar las responsabilidades correspondientes.

Historias recomendadas:

Información de Kitzia Flores

RCP