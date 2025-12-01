Muere “Gramma” Tortuga Gigante del San Diego Zoo a sus 141 Años, ¿Qué se Sabe de su Muerte?

La tortuga gigante de Galápagos conocida como Gramma, considerada una de las residentes más longevas del Zoológico de San Diego, murió el 20 de noviembre de 2025, informaron equipos de cuidado y salud de vida silvestre.

La tortuga recibió atención especializada por afecciones relacionadas con su edad, y tras la valoración médica, las autoridades del zoológico tomaron la decisión de una despedida asistida bajo protocolos de bienestar animal, enfocada en reducir complicaciones derivadas de su condición geriátrica.

Gramma padecía afecciones relacionadas con su edad

Especialistas en salud animal y cuidado de reptiles detallaron que Gramma tenía padecimientos propios de la longevidad extrema. Tras semanas de seguimiento clínico, se concluyó que su estado de salud requería medidas centradas en evitar deterioros repentinos, por lo que los responsables del bienestar de la tortuga activaron procedimientos veterinarios controlados para el acompañamiento en la etapa final, en presencia del personal capacitado que estuvo a cargo de su seguimiento médico.

Gramma fue descrita como “la Reina del Zoo” por quienes estuvieron a cargo de su atención diaria. Como parte del grupo de fauna silvestre más emblemático del parque, la tortuga acompañó hitos históricos del zoológico, entre ellos la expansión de programas educativos y de conservación, la construcción de nuevas áreas para especies protegidas y la evolución de estrategias de divulgación científica enfocadas en reptiles y ecosistemas en riesgo.

