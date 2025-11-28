Matan a Tiros a Joven Dentro de su Auto en Ensenada; Hallaron Varios Dólares Junto al Cuerpo

Un joven de aproximadamente 20 años fue asesinado la tarde del 27 de noviembre tras recibir disparos de arma de fuego mientras se encontraba a bordo de un vehículo azul en las calles Pedro Loyola y Huerta, en la colonia Rincones del Mar, en Ensenada.

Nota relacionada: Asesinan a Exagente Municipal de Tijuana en Valle Dorado, Ensenada; Esto se Sabe

El ataque ocurrió alrededor de las 19:02 horas, cuando los primeros reportes alertaron sobre detonaciones que habían impactado al automóvil, el cual permaneció encendido en el sitio. Testigos indicaron que el vehículo quedó en la vía pública y que al interior se encontraba una persona lesionada.

Al llegar los cuerpos de emergencia y seguridad, se confirmó que el joven no presentaba signos vitales y que permanecía en el asiento del conductor. La descripción inicial del incidente señaló que los disparos fueron dirigidos directamente hacia el vehículo, aunque no se precisaron detalles sobre el ataque. Vecinos de la zona notificaron únicamente haber escuchado las detonaciones y observado la camioneta con las luces encendidas tras el hecho.

Nota relacionada: Asesinan a Mujer en Puesto Ambulante de la Colonia Libertad en Tijuana

Durante los primeros minutos, agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) se presentaron en el lugar para comenzar con la recopilación de datos. El automóvil quedó detenido sobre la vialidad y fue delimitado como parte de la escena, mientras los agentes iniciaban las diligencias correspondientes.

Encontraron varios billetes de 100 dólares junto al cuerpo.

Al revisar el interior del vehículo, donde además del cuerpo de la víctima, se localizaron 44 billetes de 100 dólares distribuidos alrededor del asiento del conductor. Esta situación fue registrada por los investigadores como parte de los elementos que formarán parte de la carpeta de investigación. No se dieron a conocer posibles motivos o causas relacionadas con la presencia del dinero.

La Fiscalía General del Estado envió personal especializado para llevar a cabo las primeras indagatorias y asegurar los indicios en la escena. Las labores incluyeron la recolección de casquillos, la inspección del vehículo y la búsqueda de testimonios que pudieran aportar datos sobre el momento exacto del ataque. Las autoridades tampoco reportaron personas detenidas o identificadas como probables responsables.

Nota relacionada: Asesinan a Maestra de la UABC Dentro de su Auto en Tijuana

Hasta el cierre del reporte, no se han dado a conocer avances sobre posibles responsables, mientras que el vehículo continúa bajo resguardo para análisis adicionales. El caso permanece bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, que continuará con las diligencias para esclarecer el homicidio.

Historias recomendadas:

Información de Patricia Lafarga

RCP