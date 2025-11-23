Asesinan a Mujer en Puesto Ambulante de la Colonia Libertad en Tijuana

Una mujer fue asesinada la tarde de este domingo durante un ataque armado registrado en un puesto ambulante ubicado sobre la calle Pino Suárez, esquina con Maclovio Herrera, en la colonia Libertad del municipio de Tijuana.

Te podría interesar: Ataque Armado Deja Un Hombre Lesionado en La Colonia Morelos de Ensenada

La mujer se encontraba atendiendo su puesto

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba atendiendo el negocio de sobre ruedas cuando fue atacada a disparos. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, pero al revisar a la mujer confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada por agentes de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes y el procesamiento de indicios. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil de la agresión.

Las autoridades mantienen la investigación en curso.

Historias recomendadas:

Información Carolina Vázquez

APG