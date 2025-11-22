Así Luce la Sierra de San Pedro Mártir Tras la Nueva Nevada por Frente Frío 16 en Ensenada
N+
La Sierra de San Pedro Mártir amaneció con alrededor de 40 centímetros de nieve este sábado
COMPARTE:
La Sierra de San Pedro Mártir en Ensenada, amaneció este sábado cubierta por un nuevo episodio de nieve, alcanzando alrededor de 40 centímetros de acumulación en distintas zonas del Parque Nacional, debido al ingreso del frente frío 16 al estado de Baja California.
Te podría interesar: Frente Frío 16 Llega a BC: ¿Cómo Estará el Clima en Noviembre? Pronostican Nevadas y Lluvias
Cierran temporalmente la sierra de San Pedro Mártir
Debido a estas condiciones invernales, la Dirección de Protección Civil Estatal de Baja California ordenó el cierre temporal del acceso, con el fin de realizar trabajos de limpieza y garantizar que el camino sea seguro para visitantes y personal.
Las autoridades informaron que el parque permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, y que emitirán una actualización cuando las vialidades estén despejadas y las condiciones permitan reabrir el acceso al público.
Mientras tanto, exhortaron a la población a mantenerse al tanto de los comunicados oficiales y evitar intentar ingresar a la zona debido al riesgo que representan las carreteras congeladas.
Historias recomendadas:
- Hallan en BC Armas Largas, Droga y Equipo Táctico Dentro de Maletas Abandonadas
- Activan Alerta en Mexicali tras Primera Tormenta Invernal; Esto se Sabe
- Lotería Nacional: Premio Mayor Cae en Tijuana ¿Cuál Fue el Número Ganador?
APG