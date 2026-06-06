Kenia Os y Peso Pluma Confirman su Ruptura Amorosa: ¿Cuánto Duraron Juntos?

Este sábado 6 de junio de 2026, la cantante Kenia Os sorprendió a sus seguidores al compartir un comunicado oficial en sus historias de Instagram. El mensaje, emitido bajo el sello de K/Records, confirma de manera formal el fin de su noviazgo con Hassan Emilio Kabande Laija, conocido artísticamente como Peso Pluma.

"A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos", se lee en el primer párrafo del texto firmado de manera conjunta por ambos artistas como "Kenia & Hassan".

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En el comunicado, las estrellas expresaron que siempre han priorizado su privacidad e integridad, agradecieron el cariño que recibieron de su público durante el tiempo que compartieron y pidieron respeto a su privacidad en este momento personal.

Así nació su historia de amor

El vínculo entre Kenia Os y Peso Pluma comenzó a tejerse a mediados de 2024, cuando coincidieron profesionalmente para la grabación del videoclip de su exitosa colaboración musical "Tommy & Pamela".

En entrevistas posteriores, Kenia reveló que la química y la atracción mutua fueron instantáneas desde ese primer encuentro, aunque en ese momento mantuvieron un trato estrictamente profesional debido a que el intérprete de corridos tumbados se encontraba en otra relación.

El romance comenzó a concretarse meses después, a finales de año, luego de que Peso Pluma insistiera en redes sociales respondiendo a sus historias de Instagram y lograra concretar una cita para conocerse formalmente en las fechas de Año Nuevo. La pareja consolidó su noviazgo de manera oficial a principios de 2025.

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A lo largo de casi año y medio de noviazgo, la relación se convirtió en una de las favoritas y más seguidas dentro del entretenimiento en México. Ambos compartieron de manera constante románticas publicaciones en sus redes sociales, intercambiaron emotivos mensajes de apoyo y se dejaron ver juntos de viaje por destinos internacionales y en importantes alfombras rojas y entregas de premios.

Los rumores sobre un distanciamiento cobraron fuerza en las últimas semanas entre sus fanáticos debido a una notable disminución en sus interacciones públicas y publicaciones compartidas. Especulaciones que hoy llegan a su fin con la confirmación de una ruptura que, según lo expuesto por los mismos cantantes en la imagen, se da en un ambiente de total madurez y respeto mutuo.