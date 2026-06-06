Kenia Os y Peso Pluma Confirman su Ruptura Amorosa: ¿Cuánto Duraron Juntos?

A través de un comunicado conjunto, los cantantes mexicanos confirmaron el fin de su relación tras vivir una de las historias de amor más mediáticas de la música actual.

Los cantantes anunciaron que han terminado su noviazgo.AP
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