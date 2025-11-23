Ataque Armado Deja Un Hombre Lesionado en La Colonia Morelos de Ensenada

Una persona resultó lesionada durante un ataque armado registrado la tarde de este domingo en la colonia Morelos, en Ensenada.

De acuerdo con información preliminar, las autoridades atendieron un reporte por una agresión con arma de fuego en la que un hombre identificado como Juan "N", de aproximadamente 40 años, terminó herido con dos impactos de bala, uno en el tórax y otro en la mano.

La agresión fue reportada inicialmente en la calle De los Mecánicos y Esmeralda, en la colonia Morelos. El afectado se trasladó por sus propios medios a la Cruz Roja de Valle Dorado, donde posteriormente fue canalizado a un hospital debido a la gravedad de las lesiones.

Elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) acudieron como primer respondiente y realizaron el resguardo de la zona. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas relacionadas con el ataque.

Información Patricia Lafarga

APG