Lotería Nacional: Premio Mayor Cae en Tijuana ¿Cuál Fue el Número Ganador?

La Lotería Nacional realizó la noche del viernes 21 de noviembre el sorteo superior número 2864, un evento celebrado a las 8:00 de la noche en el salón de sorteos de la institución y que conmemoró el 10° aniversario de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. En esta edición se otorgó un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos distribuidos en dos series, una de las cuales fue enviada específicamente para su venta en Tijuana, Baja California.

De acuerdo con la información oficial, el número ganador del premio mayor fue el 5884, correspondiente a ambas series contempladas en este sorteo. La serie número 1 fue remitida directamente a Tijuana para su comercialización física, mientras que la serie número 2 fue destinada a los puntos de venta electrónicos que la Lotería Nacional mantiene en operación.

¿Cuáles son los números de los billetes de reintegro?

Además del premio mayor, la Lotería Nacional informó sobre los reintegros correspondientes a esta edición, los cuales aplican para todos los billetes cuya terminación coincide en 4 y 4, según la estructura tradicional del sorteo. Estos reintegros representan un beneficio adicional para quienes no obtuvieron premios principales, brindando una oportunidad de recuperación del costo del billete.

El desarrollo del sorteo se llevó a cabo conforme a los procedimientos habituales, con la presencia del personal responsable de verificar cada fase del evento dentro de las instalaciones oficiales de la Lotería Nacional. La celebración del aniversario de la Procuraduría de Protección también formó parte del marco institucional que acompañó la edición.

