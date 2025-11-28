Vinculan a Hombre por Presunto Abuso a Mujer tras Invitarla a su Casa; la Encerró Toda la Noche

La noche del 14 de noviembre en Ensenada, Baja California, una mujer fue víctima de agresiones que derivaron en delitos de abuso y secuestro agravado, presuntamente cometidos por Eduardo “N”.

Presuntamente Eduardo “N” invitó a la víctima a su casa donde abusó de ella.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas en una gasolinera ubicada en avenida Reforma y bulevar Estancia, donde la víctima pidió apoyo al haber perdido el micro que la llevaría a su domicilio. Fue en ese momento cuando el imputado se ofreció a auxiliarla y la invitó a permanecer con él, situación que desencadenó los hechos ya investigados por la Fiscalía General del Estado.

Según los datos oficiales, ambos se trasladaron al domicilio del imputado luego de que la mujer aceptara la invitación. Sin embargo, al llegar al lugar, la situación cambió de manera abrupta.

La víctima supuestamente fue sometida mediante agresiones físicas y amenazas, acciones mediante las cuales presuntamente el imputado la obligó a sostener relaciones sexuales. El relato asentado en la carpeta de investigación señala que la mujer permaneció dentro del domicilio durante la noche bajo condiciones de control y coerción.

A la mañana siguiente, la víctima fue privada de la posibilidad de abandonar la vivienda, ya que el imputado presuntamente la encerró con la intención de evitar que escapara. La víctima esperó hasta que él se ausentó para finalmente huir del lugar y pedir apoyo. Este testimonio dio paso al inicio de las diligencias ministeriales para esclarecer la secuencia de hechos y establecer responsabilidades.

Las autoridades vincularon a Eduardo “N” a proceso.

Con estos elementos, las autoridades integraron una investigación que permitió presentar ante el Juez de Control los datos necesarios para avanzar en el proceso penal. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, la evidencia reunida apuntó directamente a Eduardo “N” como presunto responsable de los actos descritos.

Tras la exposición de las pruebas, el Juez de Control determinó la vinculación a proceso de Eduardo “N” por los delitos de abuso y secuestro agravado. Como parte de las medidas cautelares, el juez dictó prisión preventiva oficiosa para el imputado.

El proceso penal seguirá su curso conforme a los tiempos establecidos, mientras se revisan los elementos presentados durante la audiencia inicial. La permanencia del imputado en prisión preventiva permitirá que las autoridades continúen la investigación sin riesgo de interferencias o evasión.

