Bomberos Ayudan a Joven de 20 Años a Dar a Luz en Vivienda de Tecate
La joven de 20 años comenzó a presentar síntomas de labor de parto, por lo que solicitó asistencia médica
La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tecate informó que la tarde de este lunes paramédicos y bomberos atendieron un parto de emergencia en la colonia Infonavit Las Huertas.
Bomberos asisten parto en vivienda
De acuerdo con el reporte, una joven de 20 años comenzó a presentar síntomas de labor de parto, por lo que se solicitó asistencia médica inmediata. Al arribar al lugar, el personal de Bomberos Tecate procedió a atender el nacimiento, logrando realizar el parto con éxito.
Tanto la madre como el recién nacido fueron estabilizados en el sitio y se confirmó que ambos se encuentran en buen estado de salud. Posteriormente fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.
En la atención participaron elementos de Bomberos Tecate y Cruz Roja Mexicana, quienes coordinaron esfuerzos para garantizar un resultado favorable.
