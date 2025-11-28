Detienen a Menor de 15 Años con 58 Dosis de Presuntas Sustancias Ilícitas en Tijuana

Un menor de 15 años fue detenido por la Policía Municipal de Tijuana durante operativos preventivos en la colonia Camino Verde, en posesión de 58 dosis de presuntas sustancias ilícitas, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM).

El aseguramiento se registró por la noche de este miércoles, cuando elementos de la Unidad Táctica Especial realizaban recorridos de vigilancia como parte del despliegue focalizado en zonas prioritarias del municipio. Al notar una actitud evasiva del adolescente, los agentes procedieron a la intervención preventiva.

¿Qué le fue asegurado?

El menor, identificado como José Salvador “N”, portaba una bolsa de plástico transparente que contenía:

40 envoltorios azules con sustancia granulada al tacto con características similares a la droga sintética conocida como cristal (metanfetamina).

18 bolsas con hierba verde y seca con rasgos correspondientes a marihuana.

De acuerdo con la corporación, las sustancias no fueron confirmadas químicamente en el lugar, por lo que se catalogan como presunta droga, aseguradas bajo protocolo policial y puestas a resguardo para su procesamiento legal.

Tras la detención, el menor fue canalizado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), donde se dará continuidad a la carpeta de investigación por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Ante el hecho, la SSPCM emitió un posicionamiento donde exhortó a madres, padres y tutores a mantener vigilancia activa y comunicación constante con sus hijos, particularmente ante cambios de conducta, rutinas, círculos sociales y actividades fuera del hogar.

