Hombre de 50 Años es Atropellado en Sobreruedas de Tijuana; Responsable se Dio a la Fuga

Un hombre de aproximadamente 50 años de edad resultó gravemente lesionado tras ser atropellado la mañana de este viernes sobre la avenida Las Torres, a la altura de la colonia El Pípila, en Tijuana.

Conductor se dio a la fuga

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue embestido por un vehículo cuyo conductor huyó de la escena inmediatamente después del impacto, abandonando al hombre sobre la vialidad sin brindarle apoyo. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con el hecho.

Paramédicos de la Cruz Roja Tijuana, arribaron al sitio para brindarle los primeros auxilios y maniobras de estabilización. Posteriormente, el hombre fue trasladado a un hospital bajo protocolo de emergencia, donde ingresó en condición crítica, debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente.

