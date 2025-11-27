Rescatan a Adulta Mayor Caminando Desorientada en Vía Pública en Mexicali

Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali localizaron y resguardaron este 27 de noviembre a una mujer que se encontraba desorientada en vía pública y en evidente estado de vulnerabilidad. La intervención ocurrió después de que en redes sociales circulara información y una fotografía de la adulta mayor, quien inicialmente fue vista en la sala de espera de una funeraria y mencionó vivir en la colonia Santa Isabel.

La mujer se encontraba caminando por la calle en estado de confusión.

La publicación en redes sociales detallaba que la mujer mencionó tener un hermano en Oaxaca, pero su estado de confusión dificultaba proporcionar más datos, por lo que se solicitó apoyo para ubicar a sus familiares. Horas más tarde, elementos de la Policía Municipal la encontraron deambulando en la intersección de las calles Tuxtla Gutiérrez y Jalisco, en la colonia Pueblo Nuevo, lo que permitió que recibiera atención inmediata.

Tras su localización, los agentes determinaron que era necesario brindarle protección y trasladarla a la Unidad para la Atención de Personas en Estado de Vulnerabilidad (UNAPEV), área especializada de la DSPM encargada de atender casos donde existe riesgo para la integridad de las personas. En ese espacio quedó bajo resguardo para recibir valoración y apoyo.

La hija de la adulta mayor acudió con las autoridades para resguardarla.

A partir de este punto se concentraron los esfuerzos en confirmar la identidad de la mujer y ubicar a sus familiares. Se informó que su nombre es Yolanda y que se encontraba recibiendo atención especializada por parte del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California, información que permitió orientar la búsqueda para contactar a personas cercanas.

Mientras permanecía bajo resguardo, personal de UNAPEV continuó recabando datos relacionados con su entorno y su situación médica, a fin de garantizar que su regreso con familiares se diera de manera segura.

Finalmente, una mujer que se identificó como hija de Yolanda acudió a las instalaciones de UNAPEV para hacerse cargo de ella. Con su llegada se dio por concluido el resguardo y se procedió a entregarla a su familiar directa.

Información de Kitzia Flores

RCP