Activan Bandera Roja por Muy Mala Calidad del Aire en Mexicali

Mexicali amaneció este viernes 28 de noviembre con bandera roja por muy mala calidad del aire, lo que llevó a las autoridades ambientales a activar la Fase de Alerta para todo el municipio. La medida se implementó debido a la presencia de material particulado PM10, por lo que se pidió a la población evitar salir si no es indispensable y atender de inmediato cualquier molestia respiratoria, especialmente niñas, niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades pulmonares.

Emitieron recomendaciones por la fase de alerta en Mexicali por la calidad del aire.

Según la información oficial, la calidad del aire registrada durante la mañana alcanzó niveles considerados tóxicos. Por ello, se emitieron recomendaciones puntuales para reducir la exposición:

Usar cubrebocas en caso de salir.

Mantener puertas y ventanas cerradas.

Evitar realizar ejercicio al aire libre.

Acudir al médico ante síntomas como dolor de cabeza, irritación en ojos o garganta, falta de aire o mareos.

Las autoridades hicieron un llamado de alerta debido al riesgo que representa el material particulado PM10. Subrayaron que menores, adultos mayores y embarazadas deben limitar al máximo sus actividades al exterior, ya que la inhalación de estas partículas puede agravar condiciones respiratorias y provocar afectaciones en la salud.

Pidieron evitar actividades fuera de casa por la mala calidad del aire.

Las autoridades indicaron que el uso de cubrebocas puede ayudar a disminuir la entrada de partículas, pero insistieron en que la recomendación principal es evitar actividades fuera de casa. También pidieron mantenerse atentos a nuevas actualizaciones sobre la calidad del aire mientras persistan las condiciones adversas.

Por ahora, la Fase de Alerta por Muy Mala Calidad del Aire se mantiene activa en todo Mexicali, mientras los organismos correspondientes continúan supervisando los niveles de PM10 en la zona urbana y rural. La prioridad inmediata es reducir la exposición directa de la población mientras se normalizan los indicadores.

