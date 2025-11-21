Hallan en BC Armas Largas, Droga y Equipo Táctico Dentro de Maletas Abandonadas

Armas largas, droga, cargadores y equipo táctico fueron asegurados por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) tras una denuncia ciudadana que alertó sobre varias maletas abandonadas cerca de la Rampa Monte de los Olivos, en Tijuana. El hallazgo ocurrió alrededor de las 11:50 horas del 20 de noviembre, cuando un ciudadano notificó a oficiales que realizaban labores de disuasión del delito sobre objetos sospechosos a un costado de la vialidad.

Luego del reporte, los agentes informaron a la central C5-Baja California y se movilizaron al lugar con apoyo de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Al llegar, confirmaron la presencia de varias maletas y una cobija que dejaba parcialmente visibles tubos que semejaban cañones de armas largas.

¿Qué encontraron dentro de las maletas abandonadas en Tijuana?

Tras una primera inspección se constató que en una de las maletas había 19 bolsas selladas al vacío con sustancia granulada, además de otra bolsa con contenido similar y pastillas azules y rosas, todo con características de metanfetamina, sumando aproximadamente 13.90 kilogramos.

A mitad de la revisión se confirmó también la presencia de armamento. En una de las maletas se localizó un arma larga calibre 5.56x45mm, junto con 40 cartuchos, además de dos cargadores calibre 9mm con cartuchos útiles y un cargador adicional para arma larga abastecido con 25 cartuchos .223. Todo fue asegurado en el sitio por las autoridades.

Debajo de la cobija se encontraron otras tres armas largas: una calibre 9x19mm, otra equipada con mira telescópica y una más con un cargador cargado con ocho cartuchos útiles.

En el mismo punto se aseguraron tres chalecos tácticos en distintos colores: café, camuflaje verde con café y negro con parche de tela.

Todo el armamento, la droga, los cargadores y el equipo táctico quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que determinará la procedencia y si existe relación con otras investigaciones en curso.

