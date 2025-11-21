Detienen Presunto Responsable de Feminicidio en Matamoros Norte, Tijuana; Esto se Sabe

La Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión contra Roberto “N” por el delito de feminicidio, derivado de hechos ocurridos el 2 de noviembre en la colonia Matamoros Norte, en la delegación La Presa, donde la víctima fue asesinada y enterrada en el patio frontal del domicilio que compartía con el imputado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, por instrucciones de la Fiscal General, Dra. Ma. Elena Andrade Ramírez, y mediante el trabajo de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, se logró la cumplimentación de una orden de aprehensión en contra de Roberto “N” por el delito de feminicidio.

De acuerdo con la FGE, la detención es resultado del análisis profesional de la escena, entrevistas y la integración de datos de prueba sólidos que permitieron sustentar la investigación ante la autoridad judicial.

Hechos ocurridos en Matamoros Norte

La investigación establece que los hechos ocurrieron la madrugada del 2 de noviembre de 2025, entre las 02:00 y 04:00 horas, cuando la víctima se encontraba en un domicilio ubicado en la colonia Matamoros Norte, en la delegación La Presa, en compañía del imputado, su pareja sentimental.

Tras una discusión, Roberto “N” habría ejercido fuerza física en el cuello de la víctima, provocándole asfixia por estrangulamiento que derivó en su muerte. Posteriormente, trasladó el cuerpo al patio frontal del inmueble, donde lo enterró en un intento de ocultar el hecho.

Orden de aprehensión

Con base en los elementos de prueba recabados, un juez otorgó la orden de aprehensión por el delito de feminicidio. Dicha orden fue ejecutada exitosamente, y Roberto “N” se encuentra bajo resguardo de la autoridad, como presunto responsable directo del feminicidio.

