Ambulancia Choca con Dos Vehículos Mientras Llevaba a un Paciente en Baja California

La mañana de este lunes 1 de diciembre se registró un accidente carretero a la altura de la entrada de Camalú, en dirección de sur a norte, en Baja California, donde estuvieron involucrados al menos tres vehículos, entre ellos una unidad de la Cruz Roja que trasladaba a un paciente al momento del percance. El incidente movilizó a cuerpos de emergencia locales.

Nota relacionada: Ambulancia en Servicio Se Pasa Luz Roja y Choca con Camión de Personal en Tijuana

De acuerdo con la información, uno de los vehículos participantes fue identificado como una unidad de la Cruz Roja, mientras que de los otros dos solo se confirmó la presencia de un automóvil particular y un camión de transporte público. El informe preliminar señaló que el accidente ocurrió durante las primeras horas del día, lo que generó la atención inmediata de los servicios de emergencia y de quienes transitaban por la vía.

Bomberos y elementos de Rescate Voluntarios de Camalú fueron activados para atender la emergencia. Una de las unidades fue enviada para realizar la valoración médica correspondiente de los involucrados, particularmente del paciente que ya se encontraba siendo trasladado por la Cruz Roja al momento del accidente.

La carretera fue bloqueada temporalmente para retirar las unidades accidentadas.

Durante las labores de apoyo, las unidades de rescate permanecieron en el sitio para facilitar el trabajo de valoración y mantener la seguridad en los carriles afectados, permitiendo que la vialidad se mantuviera en operación parcial mientras se retiraban los vehículos involucrados. La intervención incluyó la revisión del paciente transportado y de las personas que viajaban en los otros vehículos.

Nota relacionada: Ambulancia que Trasladaba a Paciente Grave en Mexicali Choca Contra Tráiler; Hay 4 Heridos

Aunque no se ofrecieron detalles sobre el número exacto de lesionados o el estado de salud de los participantes, el flujo de la vialidad quedó restaurado al poco tiempo del arribo de las autoridades al sitio del choque.

Tras la atención del accidente, los cuerpos de emergencia exhortaron a la ciudadanía a tener cuidado al conducir, sobre todo en tramos carreteros como el acceso a Camalú, donde el tránsito es constante y los riesgos aumentan con cualquier distracción.

Historias recomendadas:

Información de Diego Robles

RCP