Anuncian Jornada de Esterilización Gratuita en Ensenada ¿Cuáles son los Requisitos?

Una macrojornada gratuita de esterilización se llevará a cabo el próximo 11 de diciembre en Ensenada, Baja California, con una meta de 400 procedimientos para perros y gatos.

¿Dónde será la jornada de esterilización gratuita en Ensenada?

La actividad tendrá lugar en la cancha de béisbol de la delegación municipal de El Sauzal, y las personas interesadas deberán registrar previamente a sus mascotas mediante WhatsApp en el número proporcionado por el Ayuntamiento de Ensenada, en un horario de 8:00 a 16:00 horas. Junto con las esterilizaciones, también se ofrecerá vacunación antirrábica y se promoverán adopciones a través del Centro de Atención Canina y Felina.

De acuerdo con la información compartida, la jornada está dirigida a dueños de perros y gatos que necesiten realizar este procedimiento, considerado un método seguro y efectivo para el control de la población animal. El registro previo será un requisito indispensable para acceder al servicio, ya que permitirá organizar los horarios y mantener el orden durante la atención programada para ese día.

¿Cuáles son los requisitos para la esterilización 2025 en Ensenada?

Las autoridades informaron que esta será la última jornada de esterilización del año 2025 y reiteraron la invitación a la ciudadanía para participar. Además, recordaron que, para garantizar la seguridad de los animales y del personal, se deberán cumplir los requisitos establecidos para acceder al servicio.

Requisitos para la esterilización:

Tener más de 6 meses de edad.

Ayuno de 10 horas antes del procedimiento.

Perras no lactando ni en celo.

Sin enfermedades aparentes.

Limpios y en buenas condiciones.

Perros con correa y de preferencia en transportadora.

Gatos estrictamente en transportadora.

Llevar una toalla o cobija pequeña.

La jornada también incluye espacios para promover la adopción responsable de animales que se encuentran bajo el resguardo del Centro de Atención Canina y Felina. Los servicios complementarios permitirán atender a más familias que buscan mantener a sus mascotas en condiciones adecuadas.

Se mantiene el llamado a las y los dueños de mascotas para registrarse en tiempo y forma y cumplir con los requisitos necesarios para participar en esta macrojornada de esterilización en Ensenada.

Información de Patricia Lafarga

RCP