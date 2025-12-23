Las Garitas en Vivo en Mexicali; Como Están Los Cruces Hoy 23 de Diciembre
¿Cómo se encuentran los tiempos de cruce en las garitas de Mexicali hoy 23 de diciembre?
Los cruces fronterizos en Mexicali presentan este 23 de diciembre tiempos de espera variables, con mayor tiempo de espera en la garita Nuevo Mexicali–Calexico East, mientras que el cruce por Mexicali Centro–Calexico West registra mayor fluidez.
Garita Nuevo Mexicali – Calexico East
- Carril Normal: 1 hora 10 minutos de espera | 1 línea abierta
- SENTRI: 5 minutos de espera | 2 líneas abiertas
- Ready Lane: 1 hora 10 minutos | 1 línea abierta
- Carril Normal Peatonal: 5 minutos de espera | 4 líneas abiertas
Este cruce se posiciona como la opción más rápida para quienes buscan cruzar hacia Estados Unidos.
Garita Mexicali Centro – Calexico West
- Carril Normal: 30 minutos de espera | 1 líneas abiertas
- SENTRI: 5 minutos de espera | 3 líneas abiertas
- Ready Lane: 30 minutos de espera | 1 líneas abiertas
- Carril Norma peatonal: 5 minutos de espera | 2 líneas abiertas
- Ready Lane peatonal: 5 minutos de espera | 3 líneas abiertas
Las autoridades recomiendan a las y los automovilistas planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.
