Ten en cuenta que en la Ciudad de México (CDMX) se deberá separar la basura para que sea recolectada en diferentes días. En N+ te indicamos a partir de cuándo será obligatoria esta medida.

Como parte de una nueva estrategia ambiental, a partir del 1° de enero de 2026, toda la gente de la CDMX deberá separar obligatoriamente sus residuos. El objetivo es reciclar o aprovechar al menos el 50% de las toneladas de basura que se generan diariamente en la capital.

Durante la instalación del órgano de gobierno de la Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR), la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, mencionó que actualmente solo el 15% de los desechos se separa de manera correcta, mientras que el resto termina en rellenos sanitarios, calles o barrancas.

Así usarán algunos residuos

Para revertir esta situación, Brugada anunció la campaña Transforma tu ciudad, cada basura en su lugar, con la que se busca fortalecer la educación y la cultura ambiental en las casas, escuelas, oficinas y los negocios. La funcionaria aseguró que volverán los días de separación.

Organizándonos bien, y teniendo conciencia y voluntad, podemos incrementar considerablemente la correcta separación de residuos.

Como parte del proyecto para manejar la basura, los residuos de cascajo limpio se reutilizarán para fabricar materiales de construcción, con el fin de reducir el impacto ambiental y promover la economía circular.

