¿Cómo Gastas Menos Luz en Fiestas Decembrinas 2025? Tips para Ahorrar y No Pagar Recibos Caros
Durante los festejos de diciembre, aumenta el consumo de energía eléctrica por las luces y decoraciones navideñas
Con las fiestas navideñas aumenta el consumo de energía eléctrica en los hogares de miles de mexicanos. Te damos algunos tips para ahorrar luz y no pagar recibos caros.
Cabe recordar que, durante los festejos, aumenta el consumo de energía eléctrica por las luces y decoraciones navideñas, electrodomésticos y aparatos de climatización, que son utilizados por las familias que se encuentran disfrutando del periodo vacacional de invierno.
Es por eso que el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático (IEECC), emitió algunas recomendaciones o tips para evitar el pago de recibos caros, estos son:
- Utiliza iluminación navideña LED, ya que cuenta con tecnología que reduce hasta 80 por ciento el consumo eléctrico y ofrece mayor durabilidad.
- Instala temporizadores o programadores inteligentes para definir horarios de encendido y apagado en adornos luminosos.
- Desconecta aparatos eléctricos que no estén en uso para evitar el consumo silencioso del modo de espera.
- Aprovecha mejor los electrodomésticos, por ejemplo, cocinar varios platillos en una misma sesión de horno o utilizar tapas en las ollas.
- Regula la calefacción o climatización con temperaturas moderadas y verifica que puertas y ventanas no presenten fugas de aire.
- Fomenta prácticas familiares como apagar luces al salir de una habitación, desconectar cargadores y limitar el uso de aparatos electrónicos.
- Utiliza luces solares para exteriores que funcionan con energía renovable.
- Sustituye extensiones viejas o dañadas por equipos certificados que reduzcan riesgos y mejoren la eficiencia.
Estas medidas además de ser sencillas permiten evitar incrementos en la factura eléctrica, reducen la huella ambiental, y generan hogares más seguros.
