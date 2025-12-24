¿Cómo Gastas Menos Luz en Fiestas Decembrinas 2025? Tips para Ahorrar y No Pagar Recibos Caros

Con las fiestas navideñas aumenta el consumo de energía eléctrica en los hogares de miles de mexicanos. Te damos algunos tips para ahorrar luz y no pagar recibos caros.

Cabe recordar que, durante los festejos, aumenta el consumo de energía eléctrica por las luces y decoraciones navideñas, electrodomésticos y aparatos de climatización, que son utilizados por las familias que se encuentran disfrutando del periodo vacacional de invierno.

Noticia relacionada: ¿Qué Países No Celebran la Navidad? Así Pasan el 24 y 25 de Diciembre en Estos Territorios

Es por eso que el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático (IEECC), emitió algunas recomendaciones o tips para evitar el pago de recibos caros, estos son:

Utiliza iluminación navideña LED, ya que cuenta con tecnología que reduce hasta 80 por ciento el consumo eléctrico y ofrece mayor durabilidad. Instala temporizadores o programadores inteligentes para definir horarios de encendido y apagado en adornos luminosos. Desconecta aparatos eléctricos que no estén en uso para evitar el consumo silencioso del modo de espera. Aprovecha mejor los electrodomésticos, por ejemplo, cocinar varios platillos en una misma sesión de horno o utilizar tapas en las ollas. Regula la calefacción o climatización con temperaturas moderadas y verifica que puertas y ventanas no presenten fugas de aire. Fomenta prácticas familiares como apagar luces al salir de una habitación, desconectar cargadores y limitar el uso de aparatos electrónicos. Utiliza luces solares para exteriores que funcionan con energía renovable. Sustituye extensiones viejas o dañadas por equipos certificados que reduzcan riesgos y mejoren la eficiencia.

Estas medidas además de ser sencillas permiten evitar incrementos en la factura eléctrica, reducen la huella ambiental, y generan hogares más seguros.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

